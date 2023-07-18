Є влучання по території підприємства, поранені двоє співробітників.

Увечері 17 липня російські військові обстріляли ймовірно з артилерії місто Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

Згідно з повідомленням, снаряди влучили на територію підприємства. Отримали поранення двоє співробітників. Пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, минулої доби ворог обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.