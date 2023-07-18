Українські війська мають перевагу в боях за Старомайорське

Сили оборони України мають перевагу в боях за Старомайорське Донецької області. Захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень під час онлайн-брифінгу у Military Media Center. Шершень зазначив, що оборонці закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, заходи з розмінування місцевості та заходи контрбатарейної боротьби.

"У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки по течії річки Мокрі Яли – тут перевага на нашому боці", – зазначив майор.

У Генштабі сьогодні вранці також повідомили про успіх ЗСУ на двох напрямках на півдні. А ще наші війська продовжують наступ північніше та південніше Бахмута.