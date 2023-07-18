Кулеба закликав Радбез ООН твердо вимагати від Росії відновлення зернової угоди та припинення голодних ігор

Знищуючи “Зернову ініціативу”, Росія шантажує весь світ, що впливає на життя десятків мільйонів людей, зокрема в Україні та країнах Африки та Азії.

Знищуючи “Зернову ініціативу”, Росія шантажує весь світ, що впливає на життя десятків мільйонів людей, зокрема в Україні та країнах Африки та Азії, і є загрозою зростання цін на продовольство та голоду.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомили у МЗС.

“Росія вбила “Зернову угоду”. Негайним результатом стане зростання цін на продовольство у світі. Це завдасть шкоди найбільш вразливим країнам, здебільшого в Африці та Азії. Росія має припинити грати в голодні ігри”, − заявив він.

Кулеба нагадав, що Росія протягом тривалого часу систематично перешкоджала нормальному функціонуванню “зернової угоди”, свідомо зменшуючи кількість інспекцій у Спільному координаційному центрі в Стамбулі та обмеживши пропускну здатність до 1-2 суден на день. Нині вона повністю припинила дію ініціативи.

“Закликаю всі держави-члени ООН твердо вимагати від Росії відновлення участі в угоді та припинення голодних ігор. Росія має тримати політику подалі від глобальної продовольчої безпеки”, − наголосив він.

Нагадаємо, учора прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи. Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що через відмову Росії від участі у Чорноморській зерновій ініціативі сотні тисяч людей у світі втратять базове харчування.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС підготувати офіційні сигнали до Організації Обʼєднаних Націй та Туреччини стосовно того, аби вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу після односторонньої заяви Росії про вихід із домовленостей.