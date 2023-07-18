Лідери ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну обговорюють війну в Україні

Саміт лідерів Європи, Латинської Америки та Карибського басейну, який триває другий день у Брюсселі, підкреслив їхні розбіжності у позиціях щодо війни Росії в Україні.
Про це пише The Guardian з посиланням на AFP.
Поки лідери ЄС і Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) вели зустрічі, дипломати намагаються узгодити мову завершального комюніке. Декілька країн Латинської Америки – особливо Нікарагуа, Куба та Венесуела – були проти тексту, який покладає на Москву відповідальність за конфлікт.
Інші лідери з регіону були готові підписатися на підтримку суверенітету України, але у своїй публічній декларації більше наголошували на необхідності миру шляхом переговорів, а не на перемозі Києва.
Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель заявив: “Було б прикро, якби ми не могли сказати, що в Україні є російська агресія. Це факт, і я тут не для того, щоб переписувати історію”.
Ірландський лідер Лео Варадкар сказав, що переговори тривали до пізньої ночі в понеділок і дебати були обґрунтованими. “Багато країн зазначатимуть, що у світі існують інші конфлікти, і я це розумі. І вони скажуть, що іншим конфліктам у світі, можливо, не приділяється такої уваги, як Україні”, − заявив він журналістам.
На першому засіданні в понеділок президент CELAC Ральф Гонсалвес, прем’єр-міністр Сент-Вінсента і Гренадин, назвав кризу на Гаїті, боротьбу палестинців за державність і різні війни в Африці такими, що заслуговують на увагу Європи. На його думку, “санкції та блокади”, спровоковані війною в Україні, слугуватимуть лише “для покарання найбільш уразливих верств населення”.
Нагадаємо, у травні очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вперше за 10 років вирушив з візитом до Латинської Америки.