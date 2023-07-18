Лідери ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну обговорюють війну в Україні

Дипломати намагаються узгодити мову завершального комюніке. Нікарагуа, Куба та Венесуела були проти тексту, який покладає на Москву відповідальність за конфлікт.

Саміт лідерів Європи, Латинської Америки та Карибського басейну, який триває другий день у Брюсселі, підкреслив їхні розбіжності у позиціях щодо війни Росії в Україні.

Про це пише The Guardian з посиланням на AFP.

Поки лідери ЄС і Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) вели зустрічі, дипломати намагаються узгодити мову завершального комюніке. Декілька країн Латинської Америки – особливо Нікарагуа, Куба та Венесуела – були проти тексту, який покладає на Москву відповідальність за конфлікт.

Інші лідери з регіону були готові підписатися на підтримку суверенітету України, але у своїй публічній декларації більше наголошували на необхідності миру шляхом переговорів, а не на перемозі Києва.

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель заявив: “Було б прикро, якби ми не могли сказати, що в Україні є російська агресія. Це факт, і я тут не для того, щоб переписувати історію”.

Ірландський лідер Лео Варадкар сказав, що переговори тривали до пізньої ночі в понеділок і дебати були обґрунтованими. “Багато країн зазначатимуть, що у світі існують інші конфлікти, і я це розумі. І вони скажуть, що іншим конфліктам у світі, можливо, не приділяється такої уваги, як Україні”, − заявив він журналістам.

На першому засіданні в понеділок президент CELAC Ральф Гонсалвес, прем’єр-міністр Сент-Вінсента і Гренадин, назвав кризу на Гаїті, боротьбу палестинців за державність і різні війни в Африці такими, що заслуговують на увагу Європи. На його думку, “санкції та блокади”, спровоковані війною в Україні, слугуватимуть лише “для покарання найбільш уразливих верств населення”.

Нагадаємо, у травні очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вперше за 10 років вирушив з візитом до Латинської Америки.