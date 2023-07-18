Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
ГоловнаСуспільствоВійна

Лідери ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну обговорюють війну в Україні

Дипломати намагаються узгодити мову завершального комюніке. Нікарагуа, Куба та Венесуела були проти тексту, який покладає на Москву відповідальність за конфлікт.

Лідери ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну обговорюють війну в Україні
Фото: EPA/UPG

Саміт лідерів Європи, Латинської Америки та Карибського басейну, який триває другий день у Брюсселі, підкреслив їхні розбіжності у позиціях щодо війни Росії в Україні.

Про це пише The Guardian з посиланням на AFP.

Поки лідери ЄС і Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) вели зустрічі, дипломати намагаються узгодити мову завершального комюніке. Декілька країн Латинської Америки – особливо Нікарагуа, Куба та Венесуела – були проти тексту, який покладає на Москву відповідальність за конфлікт.

Підписуйтесь на наш Google News

Інші лідери з регіону були готові підписатися на підтримку суверенітету України, але у своїй публічній декларації більше наголошували на необхідності миру шляхом переговорів, а не на перемозі Києва.

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель заявив: “Було б прикро, якби ми не могли сказати, що в Україні є російська агресія. Це факт, і я тут не для того, щоб переписувати історію”.

Ірландський лідер Лео Варадкар сказав, що переговори тривали до пізньої ночі в понеділок і дебати були обґрунтованими. “Багато країн зазначатимуть, що у світі існують інші конфлікти, і я це розумі. І вони скажуть, що іншим конфліктам у світі, можливо, не приділяється такої уваги, як Україні”, − заявив він журналістам.

На першому засіданні в понеділок президент CELAC Ральф Гонсалвес, прем’єр-міністр Сент-Вінсента і Гренадин, назвав кризу на Гаїті, боротьбу палестинців за державність і різні війни в Африці такими, що заслуговують на увагу Європи. На його думку, “санкції та блокади”, спровоковані війною в Україні, слугуватимуть лише “для покарання найбільш уразливих верств населення”.

Нагадаємо, у травні очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вперше за 10 років вирушив з візитом до Латинської Америки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies