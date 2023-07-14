Міністри фінансів ЄС одноголосно підтримали продовження фінансової підтримки України

Єврокомісія раніше запропонувала збільшити бюджет ЄС до 2027 року на 66 млрд. євро. Частина коштів для України становитиме 17 мільярдів євро.

Міністри фінансів Європейського Союзу одноголосно підтримали продовження фінансової підтримки України, передає Sky News.

Йдеться про додаткові кошти для поповнення довгострокового бюджету. Щоправда, в ЄС залишаються розбіжності щодо інших видатків, які можуть відтермінувати пакет допомоги Києву.

Міністр економіки Іспанії Надя Кальвіно заявила на прес-конференції, що "іспанське головування (у ЄС - Ред.) зобов'язується діяти швидко, щоб до січня 2024 року було створено стабільну структуру".

Кальвіно додала, що буде потрібна додаткова технічна робота для підтримки України, економіка якої постраждала від російського вторгнення.

Як відомо, Європейська комісія запропонувала збільшити бюджет ЄС до 2027 року на 66 млрд. євро. Частина коштів для України становитиме 17 мільярдів євро, плюс ще 33 мільярди євро позик.

Інші кошти призначені для покриття вищих процентних платежів, фінансування міграційної політики та стимулювання інвестицій у критично важливі технології.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер сказав, що підтримує додаткові витрати в Україні, але не в інших випадках.

"Ми бачимо фіскальні обмеження у всіх державах-членах. Ось чому Комісія не повинна очікувати, що держави-члени зроблять більший внесок. Україна - це окрема тема", - сказав він журналістам перед зустріччю міністрів фінансів ЄС.

Нагадаємо, ЄС виділяє Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Майже €250 млн передбачені на розбудову транспортної інфраструктури з Україною та Молдовою.

На засіданні уряду 14 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз запускає чотирирічну програму на 50 млрд євро, яка, зокрема, покликана допомогти фінансувати дефіцит українського бюджету. Ukraine Facility також допоможе реалізовувати програму європейських реформ та змін.