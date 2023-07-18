ВООЗ збирається встановити тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах

Збірні модульні конструкції встановлять там, де заклади первинної медичної допомоги було пошкоджено або вони більше не підходять із погляду інфраструктури.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у рамках проєкту співробітництва з Міністерством охорони здоров'я України встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в найбільш постраждалих від війни регіонах.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

ВООЗ зазначає, що з 40 закладів первинної медичної допомоги, оцінених нею, за запитом МОЗ, 15 було пошкоджено в семи регіонах, які МОЗ визначило для проєкту, зокрема в Херсонській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Київській та Одеській областях.

Зокрема, в рамках ініціативи нову модульну амбулаторію встановили в місті Ізюм, замінивши зруйнований під час війни медзаклад. Він надаватиме первинну медичну допомогу понад 10 тис. особам. У клініці працюватиме персонал зруйнованого медзакладу. Тут буде три кімнати для прийому пацієнтів і кабінет щеплень, де одночасно зможуть працювати близько 12 медпрацівників: три лікарі та дев'ять медсестер.

Тимчасова клініка складається з шести збірних модулів, об'єднаних у повнофункціональний медичний заклад, обладнаний необхідними зручностями, включно з електрикою, сантехнікою, каналізацією, кімнатами очікування та огляду пацієнтів. Крім того, клініка оснащена генератором і вентиляторами для забезпечення сприятливого середовища для надання медичної допомоги.

У повідомленні зазначено, що збірні модулі є тимчасовим рішенням для забезпечення повної робочої здатності наявних або пошкоджених об'єктів і можуть працювати як заклади охорони здоров'я понад 10 років.

У межах першого етапу проєкту Харківська область стала другою, де встановили модульну амбулаторію, а незабаром буде встановлено ще сім, як зазначено в списку пріоритетів МОЗ для найбільш постраждалих регіонів.

Доступ до первинної медичної допомоги та основних послуг є основою реагування на надзвичайні ситуації. Наразі ВООЗ підтвердила понад 1000 атак на охорону здоров'я, і ці атаки тривають.

Необхідну фінансову підтримку проєкту надає Гуманітарний фонд для України (OCHA UHF). З початку війни UHF виділив понад $35 млн на відновлення закладів охорони здоров'я та відновлення основних послуг.

Нагадаємо, Франція долучиться до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя та лікарень в Україні. Зокрема, йдеться про вивчення можливостей відбудови лікарень за модульним принципом на деокупованих територіях. Вже точно відомо про плани відбудови лікарень в Ізюмі.

Зазначимо, в Україні планують розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією. Також йде робота над створенням щонайменше чотирьох великих реабілітаційних центрів національного рівня, які поєднуватимуть фізичну та психологічну реабілітації.