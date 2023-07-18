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ВООЗ збирається встановити тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах

Збірні модульні конструкції встановлять там, де заклади первинної медичної допомоги було пошкоджено або вони більше не підходять із погляду інфраструктури.

ВООЗ збирається встановити тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах
Всесвітня організація охорони здоров'я
Фото: ukrinform.ua

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у рамках проєкту співробітництва з Міністерством охорони здоров'я України встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в найбільш постраждалих від війни регіонах.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

ВООЗ зазначає, що з 40 закладів первинної медичної допомоги, оцінених нею, за запитом МОЗ, 15 було пошкоджено в семи регіонах, які МОЗ визначило для проєкту, зокрема в Херсонській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Київській та Одеській областях.

Зокрема, в рамках ініціативи нову модульну амбулаторію встановили в місті Ізюм, замінивши зруйнований під час війни медзаклад. Він надаватиме первинну медичну допомогу понад 10 тис. особам. У клініці працюватиме персонал зруйнованого медзакладу. Тут буде три кімнати для прийому пацієнтів і кабінет щеплень, де одночасно зможуть працювати близько 12 медпрацівників: три лікарі та дев'ять медсестер.

Тимчасова клініка складається з шести збірних модулів, об'єднаних у повнофункціональний медичний заклад, обладнаний необхідними зручностями, включно з електрикою, сантехнікою, каналізацією, кімнатами очікування та огляду пацієнтів. Крім того, клініка оснащена генератором і вентиляторами для забезпечення сприятливого середовища для надання медичної допомоги.

У повідомленні зазначено, що збірні модулі є тимчасовим рішенням для забезпечення повної робочої здатності наявних або пошкоджених об'єктів і можуть працювати як заклади охорони здоров'я понад 10 років.

У межах першого етапу проєкту Харківська область стала другою, де встановили модульну амбулаторію, а незабаром буде встановлено ще сім, як зазначено в списку пріоритетів МОЗ для найбільш постраждалих регіонів.

Доступ до первинної медичної допомоги та основних послуг є основою реагування на надзвичайні ситуації. Наразі ВООЗ підтвердила понад 1000 атак на охорону здоров'я, і ці атаки тривають.

Необхідну фінансову підтримку проєкту надає Гуманітарний фонд для України (OCHA UHF). З початку війни UHF виділив понад $35 млн на відновлення закладів охорони здоров'я та відновлення основних послуг.

Нагадаємо, Франція долучиться до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя та лікарень в Україні. Зокрема, йдеться про вивчення можливостей відбудови лікарень за модульним принципом на деокупованих територіях. Вже точно відомо про плани відбудови лікарень в Ізюмі.

Зазначимо, в Україні планують розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією. Також йде робота над створенням щонайменше чотирьох великих реабілітаційних центрів національного рівня, які поєднуватимуть фізичну та психологічну реабілітації.

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