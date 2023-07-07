В Україні планують розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією, – Шмигаль

Також йде робота над створенням щонайменше чотирьох великих реабілітаційних центрів національного рівня, які поєднуватимуть фізичну та психологічну реабілітації.

В Україні планують розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“В Україні має бути побудована галузь реабілітації із застосуванням найкращих і сучасних практик. Таку візію озвучив Президент України у Новій українській доктрині. Таку ціль ставимо перед собою як Уряд, аби всі, хто постраждав від російської агресії, могли повернутися до повноцінного життя”, – написав Денис Шмигаль.

Він повідомив, що плани й напрацювання у сфері реабілітації обговорили під час наради з МОЗ, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінветеранів та військовими.

“Уже зараз розвиваються наявні реабілітаційні та спеціалізовані заклади. У планах розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією. У лікарнях працюють мультидисциплінарні команди, куди входять лікарі, протезисти, соціальні співробітники та інші. Міноборони розробило стратегію реабілітації військовослужбовців”, – проінформував прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що осередком для реабілітації людини мають бути громади, які надаватимуть базові послуги. Планується створення так званих «Центрів життєстійкості» за підтримки держави. Уже понад 200 громад подали відповідні заявки.

Крім того, йде робота над створенням великих реабілітаційних центрів національного рівня, які поєднуватимуть фізичну та психологічну реабілітації. У планах побудувати щонайменше 4 таких центри.

Також уряд розвиває реабілітаційні кластери, напрямки політравми тощо. Йдуть переговори з партнерами та світовими виробниками, аби вони інвестували в цю галузь та створювали свої виробництва в Україні.

Нагадаємо, у червні МОЗ повідомило, що перші українські фахівці у сфері психології та реабілітації пройшли навчання у Польщі. Для української сторони участь у проєкті є безоплатною.