Санкції ЄС проти Росії будуть посилюватися з часом, зараз технологічний потенціал Москви деградував, − Bloomberg

ЄС ввів санкції проти майже 1500 осіб і 250 організацій з РФ після анексії Криму в 2014 році та вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Санкції Європейського Союзу проти Росії будуть посилюватися з часом і матимуть все більший довгостроковий вплив на економіку Москви.

Це показує оцінка впливу, підготовлена Європейською комісією, пише Bloomberg.

Відповідно до звіту, санкції “суттєво погіршили промисловий і технологічний потенціал Росії”. “Ці наслідки ще більше посиляться з часом, оскільки заходи мають структурний, довгостроковий вплив на бюджет Росії, фінансові ринки, іноземні інвестиції та її промислову та технологічну базу”, − зазначає видання.

ЄС ввів санкції проти майже 1500 осіб і 250 організацій з РФ після анексії Криму у 2014 році та вторгнення в Україну в лютому минулого року. Вплив санкцій на країни-члени ЄС стримали, але він був “відчутним” у деяких сферах, переважно через контрзаходи Росії і саму війну, та призвів до зростання цін.

В оцінці зазначається, що європейська промисловість повідомила про кілька “серйозних” збоїв у ланцюжку постачання, пов’язаних з імпортом рідкісних газів, таких як неон і ксенон, які використовуються для виробництва мікросхем. Залізничні вантажоперевезення між ЄС та Китаєм, що йдуть транзитом через Росію, скоротилися. Заборона на імпорт виробів з дерева, а також російські контрзаходи, сприяли зростанню цін та низці проблем із постачанням, особливо фанери та дуба.

Експорт ЄС до Росії та імпорт із Росії впали більш ніж на 50% порівняно з 2021 роком, що призвело до “безпрецедентного роз'єднання”. Відтак технологічно залежні обробні галузі скоротилися особливо швидко, причому високотехнологічне виробництво фіксує 13% щорічних збитків. Однак Москві вдалося накопичити деякі матеріали, а також отримати низку заборонених товарів та інші замінні технології з третіх країн, включно з Китаєм, Казахстаном, Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Цього року майже третина федерального бюджету Росії буде витрачена на оборону та внутрішню безпеку. Виробництво сталі у Росії минулого року скоротилося на 7% порівняно з 2021 роком, і цього року очікується подальше падіння на 10%. “Крім їхнього безпосереднього впливу, імпортні обмеження ЄС глибоко проникають у тканину російської економіки”, − йдеться у документі.

Нагадаємо, 23 червня набув чинності 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Він націлений на обмеження продажів і передачі чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.