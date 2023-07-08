​За минулу добу окупанти завдали 53 авіаудари по Україні та здійснили близько 60 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

За минулу добу, 7 липня, російські окупанти завдали по Україні 53 авіаційні удари та здійснили близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулись 36 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника, чотири - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби.

Ситуація на фронті станом на 6.00 8 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни протягом доби завдали авіаудар у районі Вільшаної Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Попівка Чернігівської області; Краснопілля Сумської області та Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині;

та росіяни протягом доби завдали авіаудар у районі Вільшаної Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Попівка Чернігівської області; Краснопілля Сумської області та Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині; на Куп’янському окупанти намагалися наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Українські воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області;

окупанти намагалися наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Українські воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області; на Лиманському загарбники вели штурмові дії та намагалися витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка - Донецької;

загарбники вели штурмові дії та намагалися витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка - Донецької; на Бахмутському під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Разом з тим, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Курдюмівка та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області;

під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Разом з тим, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Курдюмівка та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області; на Авдіївському росіяни за підтримки авіації здійснили безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського. У той же час було зафіксовано артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, це Керамік, Желане, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області;

росіяни за підтримки авіації здійснили безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського. У той же час було зафіксовано артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, це Керамік, Желане, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області; на Мар’їнському українські бійці відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області;

українські бійці відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області; на Шахтарському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдали авіаудар біля Великої Новосілки. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне на Донеччині;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдали авіаудар біля Великої Новосілки. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне на Донеччині; на Запорізькому та Херсонському загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснили артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Запорізької області; Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, додали в командуванні.

Нагадаємо, уночі 8 липня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). У результаті бойової роботи підрозділи ППО Сил оборони знищили п'ять ударних БпЛА.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині були влучання у сільськогосподарське підприємство. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. А очільник Кіровоградщини Андрій Райкович повідомив про роботу ППО, але зазначив, що руйнувань і постраждалих в області немає.