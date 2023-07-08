"Хоч це невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря, це великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частину своєї території", - сказав глава держави.

У 500-ий день від початку повномасштабного вторгнення Росії Президент Володимир Зеленський відвідав звільнений острів Зміїний.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Президент поклав квіти до пам'ятного знаку на честь полеглих за острів.

"Хоч це невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря, це великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частину своєї території. Я хочу подякувати саме звідси, саме з цього місця - місця перемоги - кожному нашому воїну за ці 500 днів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Зміїний 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон.

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема, ракетні комплекси.

У червні Сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.

На початку липня 2022-го українські захисники підняли на острові прапор України. Цьогоріч у лютому розвідка заявила, що частина захисників острова Зміїний, як і значна частина захисників Маріуполя, перебувають у російському полоні. Робота над їх поверненням додому продовжується.

Президент Зеленський назвав звільнення острова Зміїний однією з найвагоміших перемог України.