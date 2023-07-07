Через різке підняття рівня води у Івано-Франківську обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він уточнив, що до різкого підняття рівня води призвели сильні зливи.

Мер міста зазначив, що над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод.

Пізніше Марцінків додав, що внаслідок обвалу мосту жертв немає.

“Велика вода обірвала частину берега з боку Німецького озера, також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній”, - розповів мер.

Наразі міст перекритий, після спаду води фахівці приступлять до робіт з відновлення цієї частини мосту.

“На жаль, є підтоплення в багатьох районах Івано-Франківської області. Відслідковуємо ситуацію по Франківській громаді”, - підсумував Руслан Марцінків.

Нагадаємо, станом на вечір 7 липня на території Івано-Франківської області опади припинилися, ситуація стабілізувалась. Наразі вода сходить самопливом. У області підтоплені 120 житлових будинків, 787 дворогосподарств, 134 підвали. Також підмито 3,11 км місцевих доріг у 5 районах області.