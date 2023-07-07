На Харківщині екскаватор підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Водій екскаватора отримав ушкодження, його доставили до лікарні.

В Ізюмському районі Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався екскаватор.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Поряд з селом Пашкове Барвінківської територіальної громади під час проведення ремонтних робіт екскаватор "Caterpillar-323" підірвався на невідомому вибуховому пристрої”, - розповіли в поліції.

В результаті вибуху 51-річний водій отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні у Краматорську.

Екскаватор зазнав значних механічних пошкоджень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

В поліції нагадали, що територія, на якій підірвався екскаватор, протягом кількох місяців перебувала під обстрілами та мінуваннями збройних сил РФ.

Нагадаємо, в смт Печеніги Чугуївського району Харківської області внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій отримав травми водій грейдера.