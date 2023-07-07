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Теракт в Оленівці: Омбудсмен Лубінець заявив, що вдалося ідентифікувати більшість тіл українських бійців

Місія ООН зі встановлення фактів про теракт жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії.

Теракт в Оленівці: Омбудсмен Лубінець заявив, що вдалося ідентифікувати більшість тіл українських бійців
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Тіла загиблих українських бійців після теракту в Оленівці повернули, вдалося ідентифікувати більшість.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права", передає "Укрінформ".

“Тіла загиблих в Оленівці вдалося повернути. Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані”, - сказав омбудсмен.

Він додав, що після трагедії в Оленівці вперше спілкувався з російською колегою Тетяною Москальковою і пропонував їй допустити в Оленівку міжнародних експертів.

“Я пропонував Москальковій, щоб разом з ними на місце вибуху в Оленівській колонії прибули експерти з різних країн, частину яких мала запросити Росія, а частину - Україна. Вони беруть однаковий матеріал для експертизи: земля, якісь металеві речі, якісь частини цього приміщення. Потім ми прозоро показуємо, які експертизи хто напрацював”, - розповів Лубінець.

Російська сторона погодилася, але згодом з'явилася інформація, що окупанти терміново прибирають барак, де утримували українських військовополонених. Омбудсмен додав, що публічно назвав це спробою приховати злочин. У результаті нікого на об'єкт не допустили.

Лубінець також розповів, що Місія ООН зі встановлення фактів про теракт в окупованій Оленівці ні разу не погодилася ознайомитися з матеріалами щодо вибуху в колонії, які надала Україна. Він не зміг зустрітися з її членами за весь період роботи місії, аж поки її не закрили.

“Про це повідомив речник Гутерреша на пресконференції, і на пряме запитання журналістів: Ви прийняли рішення закрити цю місію через те, що РФ не допустила представників місії до Оленівки? Відповідь була: "Ми це не коментуємо", - додав Уповноважений.

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Нагадаємо, торік у липні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували, зокрема, й українські військовополонені.

Це було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Українська розвідка заявила, що колонію підірвали “вагнерівці”.

Опісля керівник МЗСУ Дмитро Кулеба закликав ООН і МКЧХ відвідати колонію і встановити всі факти злочину. 

ООН утворила місію, яка мала розслідувати теракт в Оленівці. Однак згодом її розпустила. Причиною назвали відсутність умов, необхідних для розгортання місії на місці.

Внаслідок вибуху на території колишньої виправної колонії загинули понад 50 полонених українських військових.

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