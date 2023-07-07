На Прикарпатті підтоплені 120 житлових будинків, - ДСНС

Станом на вечір 7 липня на території Івано-Франківської області опади припинилися, ситуація стабілізувалась. Наразі вода сходить самопливом.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що підтоплені 120 житлових будинків, 787 дворогосподарств, 134 підвали.

Також підмито 3,11 км місцевих доріг у 5 районах області.

До ліквідації наслідків підтоплень та допомоги населенню від ДСНС залучені 87 рятувальників та 30 од. техніки.

Нагадаємо, надвечір 7 липня у Києві розпочалась гроза із дощем. Негода призвела до локальних підтоплень у двох районах Києва.

У Голосіївському і Печерському районах столиці працюють гідрослужби. Зокрема, дорожники залучають мотопомпи й інше насосне обладнання.