Служба безпеки України показала, як спецпризначенці ЦСО "А" знищили "нову партію" росіян і ворожої техніки.

Відео поширили у телеграмі.

За даними спецслужби, у переліку ворожих втрат:

два танки,

два САУ «Акація»,

три гармати «Гіацинт-Б»,

два броньовики,

станція РЕБ «Поле-21»

камера відеоспостереження,

25 авто,

три вогневі позиції,

13 ворожих укріплень

склад з боєприпасами.

Вдалося також ліквідувати 72 загарбників.

"Крім того, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 2 «Гради», 2 одиниці спецтехніки, 6 складів і ще 55 загарбників", - додали в СБУ.

Нагадаємо, станом на 7 липня втрати окупаційних військ сягнули орієнтовно 232810 осіб.

Днями українські артилеристи знищили РСЗВ та САУ росіян. Влучно відпрацювала 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.