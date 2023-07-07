Служба безпеки України показала, як спецпризначенці ЦСО "А" знищили "нову партію" росіян і ворожої техніки.
Відео поширили у телеграмі.
За даними спецслужби, у переліку ворожих втрат:
- два танки,
- два САУ «Акація»,
- три гармати «Гіацинт-Б»,
- два броньовики,
- станція РЕБ «Поле-21»
- камера відеоспостереження,
- 25 авто,
- три вогневі позиції,
- 13 ворожих укріплень
- склад з боєприпасами.
Вдалося також ліквідувати 72 загарбників.
"Крім того, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 2 «Гради», 2 одиниці спецтехніки, 6 складів і ще 55 загарбників", - додали в СБУ.
Нагадаємо, станом на 7 липня втрати окупаційних військ сягнули орієнтовно 232810 осіб.
Днями українські артилеристи знищили РСЗВ та САУ росіян. Влучно відпрацювала 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.