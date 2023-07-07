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СБУ показала, як її спецпризначенці знищили "нову партію" росіян і ворожої техніки

Серед втрат окупантів - танки, станція радіоелектронної боротьби, "Гради", склади з боєприпасами.

СБУ показала, як її спецпризначенці знищили "нову партію" росіян і ворожої техніки
Фото: скріншот відео

Служба безпеки України показала, як спецпризначенці ЦСО "А" знищили "нову партію" росіян і ворожої техніки.

Відео поширили у телеграмі.

За даними спецслужби, у переліку ворожих втрат:

  • два танки, 
  • два САУ «Акація», 
  • три гармати «Гіацинт-Б», 
  • два броньовики, 
  • станція РЕБ «Поле-21» 
  • камера відеоспостереження, 
  • 25 авто, 
  • три вогневі позиції, 
  • 13 ворожих укріплень 
  • склад з боєприпасами.

Вдалося також ліквідувати 72 загарбників.

"Крім того, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 2 «Гради», 2 одиниці спецтехніки, 6 складів і ще 55 загарбників", - додали в СБУ.

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Нагадаємо, станом на 7 липня втрати окупаційних військ сягнули орієнтовно 232810 осіб.

Днями українські артилеристи знищили РСЗВ та САУ росіян. Влучно відпрацювала 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.

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