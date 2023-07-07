Німеччина виступає проти надання України касетних боєприпасів, − Бербок

Німеччина виступає проти надання касетних боєприпасів Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок, коментуючи інформацію про можливе постачання США такого озброєння Україні, пише Reuters.

Правозахисні організації виступають проти такого кроку, і Бербок заявила, що Німеччина, як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції про касетні боєприпаси (CCM), також.

“Я стежила за новинами. До нас, як до держави-учасниці, застосовується угода Осло”, − сказала Бербок журналістам на конференції з клімату у Відні.

Конвенцію про касетні боєприпаси напрацювали під так званого “процесу Осло” і прийняли у травні 2008 року в Дубліні 123 країни. Станом на початок 2023 року ні Сполучені Штати, ні Україна, ні РФ не приєдналась до неї. Конвенція забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість невеликих бомб, які можуть без розбору вбивати на великій території, загрожуючи цивільному населенню. Коли бомби розлітаються, вони можуть калічити та вбивати мирних жителів і мають високий відсоток невдач, а частина боєприпасів є небезпечною і можуть здетонувати протягом багатьох років після закінчення конфлікту.

У Білому домі заявили, що надсилання касетних боєприпасів Києву “перебуває в активному розгляді”, але наразі офіційні заяви не були оприлюднені. Президент Джо Байден візьме участь у саміті НАТО наступного тижня у Литві, де, як очікується, домінуватиме тема війни в Україні.