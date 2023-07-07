ООН підтвердила загибель 9 тисяч цивільних, у тому числі 500 дітей, у повномасштабній війні України проти РФ

Сьогодні, 7 липня, на 500-й день від початку широкомасштабного вторгнення Росії, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявила, що змогла підтвердити загибель понад 9 000 цивільних осіб, зокрема понад 500 дітей, з моменту нападу Росії 24 лютого 2022 року, але попередила, що реальна кількість жертв може бути набагато вищою.

“Сьогодні ми відзначаємо чергову сумну позначку у війні, яка продовжує призводити до жахливих втрат цивільного населення України”, – сказала заступниця голови ММПЛУ Ноель Калхун.

ММПЛУ зауважила, що загальна щомісячна кількість загиблих та поранених осіб зменшилася на початку цього року в порівнянні з 2022 роком, але в травні та червні їх середня кількість знову зросла. ММПЛУ нагадала про останній смертельний напад 27 червня, коли 13 цивільних осіб, зокрема четверо дітей, загинули ввечері внаслідок ракетного удару по жвавому торговому району в Краматорську на сході України. Серед загиблих під час цього нападу в Краматорську була українська письменниця і правозахисниця Вікторія Амеліна, яка на початку цього тижня померла від отриманих поранень.

Буквально через кілька днів потому ще один ракетний удар забрав життя 10 цивільних осіб у Львові. За ці два тижні кількість загиблих серед цивільних осіб одна з найвищих з початку російського вторгнення.

Моніторингова місія ООН з прав людини, яка працює в Україні з 2014 року, заявила, що за останні 500 днів загинуло втричі більше цивільних осіб, ніж за всі попередні 8 років бойових дій на сході України.

Нагадаємо, раніше організація повідомила, що Росія стратила 77 цивільних за час повномасштабної війни в Україні. При цьому в ООН повідомили про сотні затриманих цивільних російськими окупантами.