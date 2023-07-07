В енергосистемі зафіксоване рекордне споживання електроенергії, – Укренерго

В енергосистемі зафіксоване рекордне споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Найвище споживання за першу половину літа було зафіксовано вчора, 6 липня, о 16:00. Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер. Для розуміння таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. Причина суттєвого зростання споживання – у першу чергу активне використання кондиціонерів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків.

Якщо минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням, то зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих терористичних атак росіян. Тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі, і відповідно в роботі менше енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури.

В компанії зауважили, що з 16:00 до 23:00 енергосистема потребує допомоги споживачів: “Зменшіть використання кондиціонерів та потужних електроприладів. Не вмикайте їх одночасно, особливо у вечірні години. Переносьте енергоємне споживання на інші години доби”.

Нагадаємо, 6 липня міністри енергетики України та Болгарії підписали договір про співробітництво в енергогалузі. Йдеться, зокрема, про співпрацю у сфері ядерної енергетики, «зеленої» енергетики, водню, систем накопичення енергії та «розумних» мереж.