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Наступна зима буде не менш складною за попередню, – Міненерго

"Енергетика залишається однією з ключових цілей ворога".

Наступна зима буде не менш складною за попередню, – Міненерго
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Наступна зима буде не менш складною за попередню, тому що енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров.

"Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога", – сказав він.

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Нагадаємо, з жовтня минулого року почалися багатогодинні відключення електроенергії в Україні через ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Приблизно з 10 лютого відключення припинилися.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький говорив про те, що в українській енергосистемі відчуватиметься певний брак енергії упродовж літніх місяців, а також протягом наступної зими. Дефіцит влітку буде спричинений ремонтними роботами, аварійних відключень не прогнозують.

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