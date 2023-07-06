Наступна зима буде не менш складною за попередню, – Міненерго

Наступна зима буде не менш складною за попередню, тому що енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров.

"Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога", – сказав він.

Нагадаємо, з жовтня минулого року почалися багатогодинні відключення електроенергії в Україні через ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Приблизно з 10 лютого відключення припинилися.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький говорив про те, що в українській енергосистемі відчуватиметься певний брак енергії упродовж літніх місяців, а також протягом наступної зими. Дефіцит влітку буде спричинений ремонтними роботами, аварійних відключень не прогнозують.