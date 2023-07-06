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Держспецзв’язку попереджає про нову кібератаку, яка може стосуватися липневого саміту НАТО

Зловмисники використовують ім’я відомої міжнародної неурядової організації "Світовий Конґрес Українців", а також тематику членства України в НАТО.

Держспецзв’язку попереджає про нову кібератаку, яка може стосуватися липневого саміту НАТО
Фото: Держспецзв’язку

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про нову активність хакерів. 

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку. 

“Фахівці CERT-UA виявили зловмисний сайт hxxps://www.ukrainianworldcongress.info, який копіює англомовну версію сайту Світового Конґресу Українців (для порівняння – легітимна сторінка організації hxxps://ukrainianworldcongress.org/)”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фальшива сторінка містить два небезпечних DOCX-документи, у назвах яких згадується Україна та НАТО. Відкриття цих документів може зрештою призвести до ураження пристрою шкідливою програмою-лоадером MAGICSPELL.

Враховуючи тематику файлів, не виключено, що кібератака може стосуватися саміту НАТО, який проходитиме 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі (Литовська Республіка).

Нагадаємо, Британія виділить близько $20 млн на кіберзахист України. Також Сунак звернеться до підприємців із закликом збільшити інвестиції в Україну.

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