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Британія виділить близько $20 млн на кіберзахист України

Також Сунак звернеться до підприємців із закликом збільшити інвестиції в Україну.

Британія виділить близько $20 млн на кіберзахист України
Британський прем'єр Ріші Сунак
Фото: EPA/UPG

Велика Британія виділить 16 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $20 млн) на допомогу Україні у зміцненні кіберзахисту.

Про це повідомляє Sky News.

"Жахливі напади Росії на Україну не обмежуються варварським вторгненням на територію країни, а включають спроби атакувати кіберінфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги - від банківських до енергетичних - українському населенню", - сказав очільник уряду Ріші Сунак.

Він підкреслив, що цей пакет фінансової допомоги має вирішальне значення для припинення російських кібератак, зміцнення кіберзахисту України і підвищення її здатності виявляти та знешкоджувати шкідливе програмне забезпечення.

Зазначається, що наступного тижня Сунак звернеться до підприємців із закликом збільшити інвестиції в Україну, щоб допомогти їй відновити економіку після російського вторгнення.

Нагадаємо, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес оголосив про виділення 60 мільйонів фунтів стерлінгів для Комплексного пакету допомоги НАТО (CAP) для України.

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