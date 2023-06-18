На Херсонщині виявили перевищення вмісту заліза у воді

Нафтопродуктів у воді не виявлено.

Поблизу села Дар’ївки Херсонського району у ріці Інгулець (правій притоці Дніпра) фіксують перевищення вмісту заліза у 2,3 разів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Водночас розчинений кисень складає 3,50 мг/дм³ при нормі не менш як 4,00 мг/дм³. Нафтопродуктів у воді не виявлено.

«Вживати воду з криниць, що були підтоплені, заборонено. Також зараз небезпечно купатися у відкритих водоймах», — нагадують в адміністрації.

Нагадаємо, що у Херсонській області на Дніпрі у створі посту "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м. Підтоплено шість населених пунктів на території, яка контролюється владою України. На тимчасово захопленій росіянами території - 17 населених пунктів.

Станом на суботу 17 червня відомо про 16 загиблих та 31 зниклого безвісти внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.