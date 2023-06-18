17 з них - на окупованій території.

На півдні України внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС залишається підтопленим 41 населений пункт.

Про це у Телеграмі повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Херсонській області на Дніпрі у створі посту "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м. Підтоплено шість населених пунктів на території, яка контролюється владою України. На тимчасово захопленій росіянами території - 17 населених пунктів.

Евакуйовано 2 тис. 783 особи, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини. Врятовано 716 осіб, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб. За добу відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків та підвалів, з початку робіт - 107 тис. тонн води з 413 будинків та підвалів.

У Миколаївській області частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі. За добу відкачано 426 кубметрів води з території 21 домоволодіння. З початку робіт відкачано 2 тис. 216 кубометрів води з 130 домоволодінь. Евакуйовано 832 особи, у тому числі 165 дітей.

Нагадаємо, що станом на суботу 17 червня відомо про 16 загиблих та 31 зниклого безвісти внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.