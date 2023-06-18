Росіяни зазнають на фронті найбільших втрат з березня, - британська розвідка

Але на півдні вони проводять відносно ефективні оборонні операції.

Армія Росії зазнає найбільших втрат від березня з часів активних боїв за Бахмут.

Про це інформує у Twitter міністерство оборони Великої Британії.

"На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів розпалу битви за Бахмут у березні", - йдеться у повідомленні.

Розвідка Британії зазначає, що останніми днями на фронті точаться запеклі бої. Найбільш інтенсивні з них в Запорізькій області, на заході Донеччини та навколо Бахмута. За даними міноборони Британії, на всіх цих напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та досягла незначних успіхів.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 220 тисяч військових.

За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131", один – "Ланцет".