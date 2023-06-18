"Я хотів, щоб уся зброя, яка б забезпечила перемогу України, була вже відправлена", - колишній посол США в РФ Макфол

Професор Стенфордського університету, посол США в Росії (2012–2014 роки) та співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ Майкл Макфол (група Єрмака-Макфола) розповів про своє бачення війни, американсько-російських відносин, а також про те, чому росіянам вигідне припинення російської війни в Україні.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Макфол зазначив, що адміністрація Джо Байдена та інші західні країни НАТО не почули його пропозицій (озвучених у статті для Foreign Affairs), необхідних для завершення війни цього року.

"Я хотів, щоб уся зброя, яка б забезпечила перемогу, була вже відправлена. Вони вирішили інакше. Це їхнє рішення, не моє", - сказав Макфол.

Він також зауважив, що аналітики минулої осені не чекали на український успіх у Харківській і Херсонській областях.

"Тому я не знаю, що буде далі, але вважаю, що українці весь час робили більше, ніж ми від них очікували", - додав Макфол.

Він також назвав американсько-російські відносини найгіршими в історії, включаючи період Холодної війни.

"За Хрущова, за Брежнєва були контакти та робота над конкретними справами, які були вигідні для обох сторін. Я вже не кажу про часи Горбачова та Єльцина, коли справді були гарні відносини. І навіть за Холодної війни була спільна робота, якої ми зараз не робимо", - прокоментував Макфол.

Він також вважає, що для “нормального життя” росіянам потрібно припинити війну.

“Є люди в Росії, які не імперіалістичні яструби, вони хочуть жити нормально, мати спокійне нудне життя. Не можна цього отримати, коли у вас імперіалістичні війни, насамперед в Україні. Тому зупинити цю жахливу імперіалістичну інтервенцію, окупацію в Україні – це вигідно, звичайно, і для українців, але я також вважаю, що це вигідно і для тих, хто в Росії хоче жити інакше”, - пояснив Макфол.

Нагадаємо, раніше Макфол заявив, що США слід почати глибше і ширше вивчати україністику, оскільки Україна стане однією з ключових країн ЄС і НАТО. Він розповів, що в США після розпаду СРСР стали приділяти набагато менше уваги вивченню країн, котрі знаходилися під окупацією Росії. Тому США та загалом західний світ мають деколонізувати погляд на цей регіон.