​ЗСУ знищили два ворожі ударні вертольоти та 12 безпілотників, - Повітряні сили

Авіація Повітряних Сил ЗСE завдала більше 20 ударів по позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога.

За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131", один – "Ланцет".

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки вильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше 20 авіаційних ударів.

Нагадаємо, раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку росіяни втратили за добу вбитими і пораненими понад п'ять рот.