Влучання ворога по інфраструктурі на Донеччині – результат роботи зрадників, – Кириленко

Значна частина ворожих обстрілів і влучань по об’єктах інфраструктури Донецької області – результат роботи зрадників.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ми повинні дивитись правді в очі і про це казати. Колаборантів виявляють постійно. Кількість таких людей є у кримінальних провадженнях, це можуть розголошувати лише слідчі. Колаборанти є і продовжують діяти, і частина тих обстрілів, які відбуваються на території Донецької області, влучання по об’єктах інфраструктури – це не якась мегаробота спецслужб Росії, а результат роботи зрадників", – розповів він.

За інформацією очільтника ОВА, станом на середину червня 1 560 жителів Донеччини загинули і 3 689 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок агресії РФ. При цьому 148 дітей в області загинули і 290 отримали поранення.

На території області залишаються жити близько 530 тис. людей, тоді як до повномасштабної війни проживало 1 млн 800 тис. жителів. Дітей на території регіону лишилося близько 40 тисяч.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила чергового російського агента під час контрдиверсійних заходів на Донеччині. Зловмисник передавав до ФСБ локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута.