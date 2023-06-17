​Англійська мова отримає статус міжнародної в Україні, – Шмигаль

Знання англійської відкриває широкий доступ до знань, ринку праці та вищої зарплати.

В Україні зростає потреба у людях зі знанням англійської мови. Наразі уряд працює над тим, щоб англійська стала доступнішою для всіх охочих.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування", – сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що Кабмін наразі напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.

“Після перемоги ми розпочнемо масштабний проєкт відновлення України. Очікуємо прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть тут свій бізнес і створюватимуть робочі місця. Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, у серпні минулого року Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.