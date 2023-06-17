Головне за день. Субота, 17 червня

Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС, 22 бойових зіткнення на сході, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 479-й день повномасштабної війни.

Станом на суботу, 17 червня, відомо про 16 загиблих та 31 зниклого безвісти внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

"Підсумки 12-го дня ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС... Загинуло 16 осіб: 14 – на Херсонщині та 2 – на Миколаївщині. Зниклою безвісти вважається 31 особа", – йдеться у дописі у Telegram Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що підтопленими залишаються 1 300 будинків, зокрема 1 274 на території Херсонської області та 26 – у Миколаївській.

Із затоплених територій евакуювали 3 614 людини, з яких 474 дитини та 80 маломобільних громадян. Поліція прийняла понад 4 800 заяв громадян щодо пошкодження майна. Перевірено 13,5 тисячі квартир та будинків. Роботи з ліквідації катастрофи тривають.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу сталось 22 бойових зіткнення.

Противник завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 червня – в нашій новині.

Окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі.

Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку населеного пункту, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненими даними Харківської ОВА, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів селища Золочів. У автомобілі перебували 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

Російська авіація у суботу, 17 червня, вкотре атакувала село Козацьке у Бериславському районі Херсонської області.

По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби. Пізніше стало відомо, що через обстріл Козацького загинув один мирний житель. Також поранення отримали троє людей – 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець.

Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Генеральный директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв може залишити посаду в обмін на призначення послом в одну з європейських країн. Такі сценарії обговорюються нині в кулуарах влади, - повідомляють джерела LB.ua.

Однак остаточне рішення ще не ухвалене. Воно залежить у тому числі від того, чи буде наступного тижня переведено нинішнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна на посаду голови КМДА. Як відомо, такий сценарій активно розглядається в контексті затяжного конфлікту центральної влади та мера столиці Віталія Кличка.

В будь-якому разі, якщо крісло очільника «Укроборонпрому» звільниться, на нього - з високою долею вірогідності - претендуватиме саме людина Камишіна.

«Він зараз на дуже доброму рахунку у Президента», - відзначають джерела.

В свою чергу Юрій Гусєв може поїхати послом до однієї з європейських країн, найвірогідніше - Чехії або Бельгії.

Докладніше – в нашій новині.

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