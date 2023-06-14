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Шмигаль і Моравецький обговорили постачання військової техніки для України

Відбулася розмова Дениса Шмигаля і Матеуша Моравецького.

Шмигаль і Моравецький обговорили постачання військової техніки для України
Ілюстративне фото
Фото: Тelegram-канал Дениса Шмигаля

Прем’єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький обговорили подальшу співпрацю у постачанні військової техніки і проведенні навчань для українських військових.

Про це глава українського уряду повідомив у Telegram.

“Поспілкувався з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Насамперед подякував за надання допомоги для ДСНС у вигляді техніки та обладнання для ліквідації наслідків теракту росії на Каховській ГЕС”, – зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що Україна цінує “вагому оборонну підтримку Польщі”.

“Обговорили подальшу співпрацю у постачанні військової техніки, а також тренування українських військових. Скоординували підготовку до конференції відновлення України в Лондоні. Розраховуємо за її підсумками на нові домовленості та конкретні проєкти”, – написав прем’єр-міністр України.

 

Нагадаємо, 7 червня уряд Польщі ухвалив рішення передати Україні допомогу для ліквідації наслідків затоплення Херсонщини – цистерни для води та помпи. Це обладнання надала Пожежна служба Польщі.

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