У ракетах, якими РФ обстріляла Одесу, є близько 40 іноземних комплектуючих, – ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у ракетах, якими Росія обстріляла цієї ночі Одесу, є не менше 40 іноземних комплектуючих.

Про це Єрмак написав у Telegram.

“Одеса. Росіяни обстріляли місто “Калібрами”. Загинули цивільні люди. У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти”, – йдеться у повідомленні.

Керівник ОП наголосив, що необхідно посилювати санкції проти тих, хто “допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь”.

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, у ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Ворог бив по Одесі та Донецькій області. В Одесі внаслідок ворожої атаки попередньо загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

Загалом силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети “Калібр” та дев’ять іранських ударних дронів “Shahed-136/131”.