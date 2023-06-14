Українське військо має частковий успіх у наступі, визволили близько 3 квадратних кілометрів, – речник Генштабу

Українське військо має частковий успіх у наступальних операціях. На Бердянському напрямку бої тривають у районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки.

За попередні три доби Сили оборони просунулись на деяких визначених напрямках від 200 метрів до 1,2 км. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Коваленко.

"Визволили близько 3 квадратних кілометрів території", – додав він.

Росіяни на тлі українського наступу збільшили кількість ракетно-авіаційних ударів. Протягом доби вночі ворог здійснив пуски крилатих ракет, застосував БпЛА Shahed у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Одеській областях.

Нагадаємо, перші повідомлення про звільнені під час літнього наступу населені пункти зʼявилися цими вихідними.

4 червня на окремих ділянках фронту Запорізького напрямку передові загони Сил оборони України почали промацувати сильніше, ніж зазвичай, передній край оборони противника. Уже 5 червня українські війська просунулися від 500 м до 3 км на північний схід від Рівнополя, наступали в напрямку Приютного та Макаріївки, звільнили Новодарівку та Нескучне.

Наступної доби, 6 червня, Сили оборони просунулися на південний захід від Великої Новосілки, до 1,5 км – на північний захід від Сторожевого.

7 червня ворог отямився. Сили оборони атакували в районі Новодарівки, Рівнополя, Нескучного, закріплялися в районі Новодарівки. Противнику вдалося відбити Новодонецьке, але там підрозділи Сил оборони відновили свої позиції на північній околиці, хоча атаки на північній околиці Урожайного мети не досягли. Російські війська безуспішно атакували в напрямку Новосілки. Докладно про український наступ і перші його підсумки читайте в тексті експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка.

13 червня в Міноборони повідомили, що українські війська протягом минулої доби просунулися на декількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. Просування Сил оборони за минулу добу на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища – на 250 м, на Торецькому напрямку – на 200 м, на Бердянському напрямку – від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км.