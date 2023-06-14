ЄС наближається до угоди щодо нового пакету антиросійських санкцій, − Politico

Країни Євросоюзу наближаються до угоди щодо останнього пакету санкцій проти Росії, пише Politico.

Однак незрозуміло, чи буде домовленість на сьогоднішній зустрічі послів ЄС, заявили виданню чотири євродипломати.

“Проблеми, які блокують прогрес, залишаються тими самими. 11-й пакет санкцій спрямований на боротьбу з обходом актуальних санкцій, що було чутливим для кількох столиць ЄС, включно з Берліном, і змусило Європейську комісію послабити початкову пропозицію”, − зазначено у матеріалі.

Низка дипломатів має оптимістичнішу позицію щодо сьогоднішньої зустрічі, однак мали засторогу щодо Греції та Угорщини, які незадоволені, що Україна внесла низку їхніх компаній до “спонсорів війни”.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в 11-ий пакет санкцій включили понад 90 компаній з усього світу, щодо яких є явні докази порушення обмежувальних заходів і які постачають підсанкційний товар до Росії з Євросоюзу в обхід третіх країн.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Російська Федерація досі може виготовляти високоточні крилаті ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі.