Уночі Повітряні сили знищили 3 крилаті ракети “Калібр” та 9 “Шахедів”

Ворог бив по Одесі та Донецькій області.

У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами “Калібр” у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.

Із східного узбережжя Азовського моря окупанти атакували 10-ма іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” на південно-східному напрямку. Дев’ять з них вдалося збити.

З Ростовської області РФ росіяни завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.

Тож загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети “Калібр” та дев’ять іранських ударних дронів “Shahed-136/131”.

Нагадаємо, внаслідок ворожого удару чотирма “Калібрами” по Одесі уночі 14 червня загинули троє людей, понад 10 отримали поранення. Інформація уточнюється.