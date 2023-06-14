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Уночі Повітряні сили знищили 3 крилаті ракети “Калібр” та 9 “Шахедів”

Ворог бив по Одесі та Донецькій області.

Уночі Повітряні сили знищили 3 крилаті ракети “Калібр” та 9 “Шахедів”
Наслідки нічного ракетного удару по Одесі
Фото: МВС України

У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

  • З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами “Калібр” у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.
  • Із східного узбережжя Азовського моря окупанти атакували 10-ма іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” на південно-східному напрямку. Дев’ять з них вдалося збити.
  • З Ростовської області РФ росіяни завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.

Тож загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети “Калібр” та дев’ять іранських ударних дронів “Shahed-136/131”.

 

Нагадаємо, внаслідок ворожого удару чотирма “Калібрами” по Одесі уночі 14 червня загинули троє людей, понад 10 отримали поранення. Інформація уточнюється.

 

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