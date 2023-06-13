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З обстрілюваного росіянами села на Херсонщині евакуювали бабусю з двома онуками

Евакуацію проводили поліцейські та волонтери.

З обстрілюваного росіянами села на Херсонщині евакуювали бабусю з двома онуками
Фото: Нацполіція

Співробітники поліції та волонтери вивезли з одного із сіл Бериславського району Херсонської області бабусю з двома онуками.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські зазначили, що російські війська майже щодня атакують це село з авіації. 

Окупанти б’ють по селу керованими бомбами, зруйнували майже всі об’єкти інфраструктури, нищать житлові будинки, тож перебування там стало неможливим та небезпечним.

Через це було прийнято рішення про евакуацію бабусі з двома онуками - 13-річною дівчиною та її 20-річним братом, який має вади здоров'я.

Їх спеціальним транспортом відвезли у безпечне місце. 

Нагадаємо, з окупованого російськими військами лівобережжя Херсонщини вдалося евакуювати 112 людей, з них 54 жінки і сім дітей.

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