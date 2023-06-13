Гроссі зустрівся з Зеленським і поїхав на ЗАЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув з робочим візитом в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським Гроссі вирушив до окупованої росіянами Запорізької АЕС. Там він має отримати точніші оцінки ситуації на станції після підриву росіянами Каховської ГЕС.

На брифінгу Гроссі заявив, що хоче особисто обговорити з місцевим керівництвом, які заходи вони вживають щодо запобігання екологічної катастрофи. Він також планує зробити рекомендації щодо невідповідності дій росіян, які контролюють ЗАЕС, у питанні переведення енергоблоків у "холодну зупинку".

"Ми повинні побачити, чи зможемо ми отримати можливість качати воду назад, та подивитися інші альтернативи. Альтернативи є, і це також потрібно обговорити. Чи працює це онлайн, як і решта зовнішньої частини заводу - я не знаю про це. Мені доведеться побачити", - сказав він.

12 червня повідомлялось, що очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі їде в Україну.

Минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову з Гроссі. Тоді йшлося про масштабні наслідки терористичного акту Росії на Каховській ГЕС. Після перемовин очільник МАГАТЕ зазначив, що очолить ротацію місії Агентства на Запорізькій АЕС.

Наприкінці травня Гроссі представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС.