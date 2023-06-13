На Херсонщині комісії обстежуватимуть пошкоджені будівлі та споруди, аби жителі змогли отримати компенсації

Також Кабмін працює над забезпеченням водою півдня України.

Кабмін доручив владі Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд.

Як розповів на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мають запрацювати "спеціальні комісії та достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування, а також мають бути проведені розрахунки щодо відповідних обсягів компенсацій, аби відновити житло людей".

За словами глави уряду, КМУ вже виділив майже 2,5 млрд грн, аби забезпечити південь України водою. "Починаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків та формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати та компенсації постраждалим українцям", – додав прем'єр.

Нагадаємо, днями в Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло. Виплати отримали люди з Київщини та Донеччини.

Водночас Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, завданих підривом Каховської ГЕС.

Щодо відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через теракт Росії на Каховській ГЕС, то уряд планує виділити 1,5 млрд грн на будівництво магістральних водопроводів із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.