На Бахмутському напрямку за добу відбулося одне боєзіткнення, - Череватий

На Бахмутському напрямку, як і раніше, спостерігається зменшення боїв.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"За цю добу на бахмутському напрямку інтенсивність боїв була меншою, одне бойове зіткнення відбулося. Проте ворог вражав так само активно нас ствольною артилерією та РСЗВ. 418 разів завдав ударів. Один авіанальот здійснив. Під час нанесення ударів наших по ворогу було знищено 53 окупантів, 118 дістали поранень, двох узято в полон", - сказав Череватий.

Крім того, за інформацією речника, знищено чотири склади з боєприпасами і три автомобілі, які підвозили снаряди. Він зазначив, що ротаційні заходи противника в районі Бахмута тривають, чим успішно користуються українські війська.

"Потрібно зазначити, що ворог розуміє значення для нього Бахмута, тому відправляє туди насамперед повітряно-десантні війська, які в їхньому розумінні - крайній аргумент", - наголосив Череватий.

Нагадаємо, що минулого тижня окупанти зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку. До військового шпиталю у Ростовській області щоденно привозили понад 50 важкопоранених військових РФ.