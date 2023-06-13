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Окупанти підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська, – Міноборони України

Російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

Окупанти підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська, – Міноборони України
Ілюстративне фото: окупанти на Каховській ГЕС
Фото: EPA/UPG

Окупанти підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська. 

Про це повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар під час круглого столу в Military Media Center.

“Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди”, - сказав Владислав Дудар.

Він заначив, що наслідки цих дій поки не є масштабними, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

Нагадаємо, декілька днів тому ООН заявила, що військові РФ не дають можливості допомогти постраждалим на окупованій Херсонщині. 7 червня заступник генсека ООН просив посла Росії Василя Небензю надати командам організації доступ до окупованої території, відповіді досі немає.

За словами президента України Володимира Зеленського, деякі міжнародні організації “виявили ганебну байдужість” до людської трагедії та екоциду, що спричинені підривом росіянами Каховської ГЕС.

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