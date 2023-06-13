Зеленський нагородив 133 військових, 130 з них – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 133 військовослужбовців, з них – 130 посмертно.

Відповідний указ № 328/2023 опубліковано на сайті глави держави.

Військових нагороджено за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького та “За мужність”.

Нагадаємо, ЗСУ просунулись на Бердянському напрямку до одного кілометра, взято під контроль площу до 3 кв. км. Минулої доби Сили оборони мали успіхи в просуванні за цим напрямком.