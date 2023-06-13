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Комплекси, які перехоплюють балістику, можуть впоратися з ракетами "Бал", - Ігнат

Він зазначив, що краще знищувати установки, які запускають ці ракети.

Комплекси, які перехоплюють балістику, можуть впоратися з ракетами "Бал", - Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Командування Повітряних сил

Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК "Бал", який російські загарбники, ймовірно, завезли до Брянської області РФ.

Про це в телеефірі заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Звичайно, ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але я думаю, що комплекси, які здатні перехоплювати балістику, можуть з ними справлятися. Зенітним комплексам, на жаль, з ракетами, які летять понад 3,5 тис. км/год буде важко", - зазначив він.

Ігнат зазначив, що краще знищувати установки, які запускають ці ракети, аніж самі повітряні цілі. 

"Бал" - це російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту. 

Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни передислокували у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". На озброєнні комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році мають дальність до 500 км.

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