Шмигаль заявив, що в І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4%

Для цього Кабмін продовжив ряд програм із підтримки бізнесу для відновлення української економіки.

За попередніми оцінками, у І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4% порівняно із попереднім кварталом.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, КМУ працює над тим, аби створити "розумні та ефективні стимули для бізнесу". Для цього на засіданні 13 червня Кабмін продовжив дію низки програм.

"Сьогодні ухвалимо рішення, яке дозволить продовжити програму портфельних гарантій на державній основі на суму 7,8 млрд грн. Це одна із програм доступних пільгових кредитів, коли держава покриває до 80% кредиту підприємця перед банком", – сказав прем'єр.

Крім цього, продовжили програму пільгових кредитів "5-7-9". Глава уряду повідомив, що за час повномасштабної війни було видано позик на більш ніж 115 млрд грн.

Також працює програма безповоротних грантів єРобота. "Вже видано понад 4,5 тисячі грантів, а це тисячі нових бізнесів і робочих місць. Під час останньої, восьмої хвилі видали 228 нових грантів", –додав глава КМУ.

Нагадаємо, згідно з даними економічного прогнозу на весну 2023 року від Єврокомісії, економіка України зросте у 2023-му на 0,6%, а у 2024 – на 4%.

Торік реальний ВВП України, за даними НБУ, скоротився на 29,1%. У Нацбанку зазначили, що це було найглибше річне падіння економіки за всю історію нашої держави.