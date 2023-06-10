НБУ не ухвалював рішень про заборону обміну доларів

З переліком ознак пошкодження банкнот, за наявності яких може бути операція інкасо, можна ознайомитися на сайті НБУ.

Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, які передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема доларами США серії 1996 року та випущеними в обіг раніше.

На цьому НБУ наголосив у Facebook.

Так, проаналізувавши звернення громадян щодо обміну готівкової іноземної валюти, Нацбанк виділив дві ключові проблеми. Стосуються вони обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та банкнот давніх років випуску.

"Для кожного випадку є чіткі вимоги чинного валютного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, дотримання яких регулятор вимагає від уповноважених установ, що мають ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій", — підкреслили в установі.

З переліком ознак зношення або пошкодження банкнот, за наявності яких клієнту може бути запропонована операція інкасо, можна ознайомитися на сайті НБУ.

У НБУ запевнили, що вже наступного тижня проведуть з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорять з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання, та нададуть відповідні роз’яснення.

Нагадаємо, що 21 квітня Нацбанк дозволив банкам продавати готівкової валюти на 20% більше від купленої.