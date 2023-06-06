У травні міжнародні резерви України зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум.

Про це повідомляє НБУ.

Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 37 311,3 млн доларів. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум.

Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.

Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Загалом упродовж травня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 322,8 млн дол. США. Із цієї суми:

1 616,0 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;

1 250,0 млн дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

1 073,7 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

383,1 млн дол. США – від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 842,2 млн дол. США, із яких: 742,3 млн дол. США – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 30,1 млн дол. США – борг перед Світовим банком, решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 195,5 млн дол. США.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

У травні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку 1 962,9 млн дол. США та викупив до резервів – 63,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця збільшився до 1 899,6 млн дол. США.

Це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через "зерновий коридор". Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У травні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на 26,8 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, у квітні міжнародні резерви України зросли на 13%, оновивши одинадцятирічний максимум. За місяць міжнародні резерви зросли з 31,9 млрд доларів до 35,9 млрд доларів.

Також нагадаємо, що у квітні український бізнес вперше за час повномасштабної війни позитивно оцінив результати та перспективи своєї діяльності. Серед чинників, які на це вплинули: поліпшення ситуації з енергопостачанням, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення, збільшення пропозиції продовольства та пального.