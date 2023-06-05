Епіцентр став учасником державної програми з відбудови житла єВідновлення

Придбати товари за програмою єВідновлення для ремонту житла, пошкодженого внаслідок військових дій, можна буде у торговельних центрах Епіцентр по всій території України або в інтернет-магазині epicentrk.ua.

Епіцентр долучився до програми єВідновлення, яка передбачає грошову допомогу українцям, чиє житло постраждало через під час бойовіих діїй чи обстрілиів. Кошти можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів та замовлення ремонтних послуг.

Компанія долучилась до програми як найбільша в Україні роздрібна мережа, що реалізує товари для будівництва і відновлення. В торговельних центрах компанії, які представлені в усіх регіонах країни, доступний широкий асортимент товарів для ремонту та побуту. Це дасть можливість учасникам програми єВідновлення придбати все необхідне в одному місці, економлячи час та кошти українців, що постраждали від війни. Епіцентр також забезпечить учасників програми спеціальними умовами, в тому числі персональним сервісом та вигідними ціновими пропозиціями.

«Епіцентр радий стати учасником доєднатися до програми, яка фактично дає старт процесу відновлення домівок. Ми робили та будемо робити все від нас залежне для відбудови країни, бо добре розуміємо, що значить втрата чи пошкодження майна. Серед наших співробітників є родини, які залишилися без домівок, шість наших торгових центрів вщент зруйновано та ще низка пошкоджені. Але тільки рухаючись вперед ми можемо вистояти. Компанія «Епіцентр» відбудує всі об'єкти мережі, що були зруйновані, аби люди у всіх куточках України були забезпечені товарами першої необхідності», – заявила засновниця та голова ТОВ «Епіцентр К» Галина Герега.

Окрім спеціальних умов для учасників єВідновлення, Епіцентр візьме на себе задачі з налаштування платіжних терміналів, брендування торговельних центрів та касових зон, а також маркування товарів, доступних для придбання в рамках держпрограми.

Компанія та банки-партнери, Sense та А-банк, пропонують учасникам програми єВідновлення кешбеки при купівлі товарів в мережі «Епіцентр». Зокрема, А-банк надаватиме 10 % кешбеку в Епіцентрі на перші 5 000 грн і 2 % на всі наступні витрати по картці єВідновлення. В свою чергу Sense Bank повертатиме клієнтам 1 % від суми усіх покупок в рамках програми. Виведення нарахованого кешбеку буде доступним на картки «Вигода» від банків-партнерів.