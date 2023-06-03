Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
“Калейдоскоп історій”: українське мистецтво в Дрездені
“Калейдоскоп історій”: українське мистецтво в Дрездені
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
ГоловнаЕкономікаДержава

На Донеччині знеструмлені 34 населені пункти

Тривають ремонтні роботи на Київщині та Чернігівщині.

На Донеччині знеструмлені 34 населені пункти
Фото: Чернігівська ОДА

У Донецькій області через бойові дії знеструмлені 34 населені пункти, унаслідок попередніх ворожих обстрілів без світла залишається частина споживачів ще в п'яти регіонах.

Про це Міністерство енергетики повідомило у Facebook.

Так, частково знеструмленими через минулі обстріли є Запорізька, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

На територіях, де дозволяє безпекова ситуація, працюють ремонтні бригади.

Через негоду у Київській області повністю знеструмленими залишилися 11 населених пунктів, ще 35 – частково. У Чернігівській області без електропостачання опинилися 45 населених пунктів. Відновлювальні роботи тривають.

У Києві через технологічні порушення, зокрема викликані попереднім обстрілом, без світла залишилися 36 тисяч споживачів. Станом на цей час усі заживлені.

За добу електропостачання відновлене понад 64 тисячам споживачів. Більшість із них – абоненти у Києві, Донецькій та Харківській областях.

Нагадаємо, що на Київщині найбільше відключень світла зафіксовано у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies