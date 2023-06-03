На Донеччині знеструмлені 34 населені пункти

Тривають ремонтні роботи на Київщині та Чернігівщині.

У Донецькій області через бойові дії знеструмлені 34 населені пункти, унаслідок попередніх ворожих обстрілів без світла залишається частина споживачів ще в п'яти регіонах.

Про це Міністерство енергетики повідомило у Facebook.

Так, частково знеструмленими через минулі обстріли є Запорізька, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

На територіях, де дозволяє безпекова ситуація, працюють ремонтні бригади.

Через негоду у Київській області повністю знеструмленими залишилися 11 населених пунктів, ще 35 – частково. У Чернігівській області без електропостачання опинилися 45 населених пунктів. Відновлювальні роботи тривають.

У Києві через технологічні порушення, зокрема викликані попереднім обстрілом, без світла залишилися 36 тисяч споживачів. Станом на цей час усі заживлені.

За добу електропостачання відновлене понад 64 тисячам споживачів. Більшість із них – абоненти у Києві, Донецькій та Харківській областях.

Нагадаємо, що на Київщині найбільше відключень світла зафіксовано у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.