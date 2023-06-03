Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку, - Сирський

Командувач відвідав бійців на цьому напрямку і спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії.

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він відвідав позиції на передовій. За словами командувача, спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Також Сирський вручив нагороди бійцям.

"Основний акцент, як завжди, на людях. Цінні подарунки та відзнаки стали найменшою вдячністю за їх титанічну працю", - додав командувач.

Фото: Telegram/Сирський

Фото: Telegram/Сирський

Фото: Telegram/Сирський

Нагадаємо, Міністерство оборони Великобританії повідомило, що Росія продовжила передислокацію регулярних частин на Бахмутський напрямок, оскільки "вагнерівці" завершили відходити у тил. У місто зайшли підрозділи російських повітряно-десантних військ. Причому - гіршої якості, аніж вони були до 24 лютого 2022 року.

А речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що у Бахмуті Сили оборони виснажили та змусили втекти “вагнерівців”. Тепер українські бійці зараз завдають потужних ударів по залишках “вагнерівців” та по угрупуваннях, які заходять замість них. Нові ворожі підрозділи не дуже хочуть заходити в місто на ротацію, оскільки знають, що було з їхніми попередниками.