Україна почала розмінування власних мінних полів перед наступом, - ЗМІ

Україні все ще не вистачає спеціалізованої техніки для проходження замінованих територій.

Перед тим, як розпочати наступ на російські позиції, Україна мусить пройти непоміченою свої мінні поля. Українські інженери здійснюють ці роботи вручну та вночі, щоб залишитись непоміченими.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як розповів The Washington Post командир інженерів 1-ї танкової бригади “Клімат”, подібні роботи з розмінування тривають тижнями.

За його словами, коли шлях розчищено, встановлюються знаки - іноді освітлені, з променями, спрямованими в бік від російських позицій — щоб показати шлях вперед.

Лише після проведення таких робіт справа дійде до протистояння безпосередньо з росіянами.

Сергій Матвейчук, полковник Управління інженерних військ України, заявив The Washington Post, що Росія створила “масову систему інженерних загороджень”, яка є “серйозною перешкодою для мобільності військ”.

Таким чином РФ сподівається уповільнити потенційний наступ і направити будь-які українські сили, які прориваються, у вузьку територію. Це дозволить росіянам перегрупуватись і дасть артилерії час, щоб завдати удару по атакуючих.

Втім, як зазначається, українські інженери та сапери у деяких випадках використовують нове обладнання, включаючи спеціально модифіковані машини на базі німецького танка Leopard 2, передані, зокрема, Фінляндєю. Ці танки оснащені мінним плугом, бульдозерним ковшем і автоматизованою системою маркування.

Водночас, Матвійчук назвав “проблемним” те, що в українській армії не вистачає інженерних танків та інших подібних засобів, які не тільки можуть розмінувати, але й проштовхувати інші перешкоди, такі як паркани.

Хоча Україна просила США надати десантну машину М1150 на базі шасі американського бойового танка М1 “Абрамс”, Вашингтон цього не зробив.

“Незважаючи на значну кількість озброєнь, наданих Україні для відбиття нападу агресора, проблемним питанням є забезпечення інженерних підрозділів інженерними танками та іншою технікою”, – повідомив Матвійчук.

Як раніше повідомлялось, російські військові ведуть активну оборону на Запорізькому напрямку – мінують лівий берег Дніпра.