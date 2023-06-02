На Харківщині 2 червня підірвалась автівка з родиною.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Трагедія сталася між селами Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району. Під час руху автомобіль, в якому перебувала родина, наїхав на вибуховий пристрій.

"Жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя", - розповів Синєгубов.

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Нагадаємо, нещодавно в Ізюмському районі Харківщини чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. А на Херсонщині на російській вибухівці підірвався рибак - він постраждав від протипіхотної міни “Лепесток”. Потерпілий втратив частину ноги.