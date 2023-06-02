Досі не ідентифіковані 66 тіл з масового поховання в Ізюмі

Процес ідентифікації може бути прискорений, якщо всі родичі загиблих звернуться до поліції.

В Ізюмі Харківської області тривають роботи з ідентифікації тіл, вилучених з масового поховання.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“На теперішній час з місця масового поховання в Ізюмі вилучено 449 тіл, ідентифікована переважна більшість осіб, залишаються не ідентифікованими 66 осіб”, - розповіла заступниця начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи поліції Харківщини Оксана Олійник.

Вона розповіла, що для встановлення анкетних даних неідентифікованих загиблих проводяться слідчі дії. Загалом 1 червня до поліцейських звернулося 12 громадян.

Оксана Олійник наголосила, що процес ідентифікації може бути прискорений, якщо всі родичі загиблих звернуться до поліції.

В поліції уточнили, що йдеться про ексгумованих з місця масового поховання по вул. Шекспіра в Ізюмі.

Нагадаємо, українські пошуковці відпрацьовують ймовірні місця поховань на звільнених від російської окупації територіях Донецької, Луганської та Харківської областей. Лише за останній місяць вдалося підняти тіла п’ятдесяти загиблих.